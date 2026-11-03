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Click here to register to attend the This I Believe - Meet the Authors event Nov. 4, 6 PM at the Abraham Lincoln Presidential Library. Free and open to the public.
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Local Edition
Weekdays 9 AM
Hosted by Ben Singson
,
Michelle Eccles
,
Steve Michaels
,
Sean Crawford

Bringing Central Illinois home
local/regional news

Have a news tip? Email: LocalEdition@nprillinois.org

Subscribe to the Local Edition podcast.

Local Edition team: Ben Singson, Steve Michaels, Sean Crawford, Michelle Eccles, Tess Peterson, Ko'u Hopkins
Operations: Tim Boll

Local Edition on NPR Illinois is partially supported by a grant from the Field Foundation.

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