Local Edition
Weekdays 9 AM
Bringing Central Illinois home
local/regional news
Have a news tip? Email: LocalEdition@nprillinois.org
Subscribe to the Local Edition podcast.
Local Edition team: Ben Singson, Steve Michaels, Sean Crawford, Michelle Eccles, Tess Peterson, Ko'u Hopkins
Operations: Tim Boll
Local Edition on NPR Illinois is partially supported by a grant from the Field Foundation.
Latest Episodes
-
Election rules are changing, but voters remain engaged. Experts discuss redistricting, voting access, election trust, and what it means for 2026 and beyond. #Election2026