Inside Out Accessible Art Activity Fair - Aug 9
The annual Inside Out Accessible Art Activity Fair will offer ongoing art/craft activities from IOAA and other community organizations. Face painting, hula hooping and other activities will be provided. This is a drop-in, indoor event. Please check our website after August 1 for specific activities and agencies involved.
Miller Park Pavilion, main level
free
12:00 PM - 03:00 PM on Sun, 9 Aug 2026
Event Supported By
Inside Out Accessible Art (IOAA)
309-838-2160
insideoutart318@gmail.com
1020 S. Morris AvenueBloomington, Illinois 61701
