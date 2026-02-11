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Click here to register to attend the This I Believe - Meet the Authors event Nov. 4, 6 PM at the Abraham Lincoln Presidential Library. Free and open to the public.

CU Spinners & Weavers Guild 2026 Show & Sale - Through Nov. 7

CU Spinners & Weavers Guild 2026 Show & Sale - Through Nov. 7

A variety of high-quality handmade goods for sale including: handspun yarn, woven, knitted, and crocheted garments and accessories, needle- and wet-felted items, handwoven baskets, kitchen and table linens, dyed textiles, and much more. There will be spinning and weaving demonstrations throughout the day on Saturday.

Hessel Park Church
03:00 PM - 04:00 PM, every day through Nov 07, 2026.

Event Supported By

Champaign-Urbana Spinners & Weavers Guild
cuswguild@gmail.com
https://cuswg.org/
Hessel Park Church
700 West Kirby Avenue
Champaign, Illinois