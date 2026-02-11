CU Spinners & Weavers Guild 2026 Show & Sale - Through Nov. 7
CU Spinners & Weavers Guild 2026 Show & Sale - Through Nov. 7
A variety of high-quality handmade goods for sale including: handspun yarn, woven, knitted, and crocheted garments and accessories, needle- and wet-felted items, handwoven baskets, kitchen and table linens, dyed textiles, and much more. There will be spinning and weaving demonstrations throughout the day on Saturday.
Hessel Park Church
03:00 PM - 04:00 PM, every day through Nov 07, 2026.
Event Supported By
Champaign-Urbana Spinners & Weavers Guild
cuswguild@gmail.com
Hessel Park Church
700 West Kirby AvenueChampaign, Illinois