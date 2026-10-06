Lincoln Home Trick or Treating - Oct. 23
Lincoln Home Trick or Treating - Oct. 23
Join us at Lincoln Home National Historic site on Friday, October 23rd from 5:30 to 7:30. There will be a food drive and of course neighborhood trick or treating! Additionally, we will have appearances by Abraham and Mary Lincoln. Hope to see you there!
Lincoln Home National Historic Site
05:30 PM - 07:30 PM on Fri, 23 Oct 2026
Lincoln Home National Historic Site
426 s. 7th StSpringfield, Illinois 62712
217-391-3221
liho_information@nps.gov