Amateur Writer's Guild - Nov. 6
Amateur Writer's Guild - Nov. 6
Come together with other writers for feedback on anything you have written, or answers to questions you might have!
For information, please email us at asklincolnlibrary@gmail.com.
Registration Required! https://www.lincolnlibrary.info/event/amateur-writers-guild-33619
Lincoln Library - Springfield's Public Library
06:00 PM - 07:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Artist Group Info
Lanamf1979@yahoo.com
Lincoln Library - Springfield's Public Library
326 S 7th StreetSpringfield , Illinois 62701
(217) 753-4900
lincolnlibrary.ys@gmail.com