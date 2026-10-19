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Amateur Writer's Guild - Nov. 6

Lincoln Library

Amateur Writer's Guild - Nov. 6

Come together with other writers for feedback on anything you have written, or answers to questions you might have!
For information, please email us at asklincolnlibrary@gmail.com.

Registration Required! https://www.lincolnlibrary.info/event/amateur-writers-guild-33619

Lincoln Library - Springfield's Public Library
06:00 PM - 07:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Get Tickets

Artist Group Info

Lanamf1979@yahoo.com
Lincoln Library - Springfield's Public Library
326 S 7th Street
Springfield , Illinois 62701
(217) 753-4900
lincolnlibrary.ys@gmail.com
https://www.lincolnlibrary.info/