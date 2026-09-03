Creative Reuse Marketplace Open House - Sept. 24
Creative Reuse Marketplace Open House - Sept. 24
Join us at the Creative Reuse Marketplace Open House on Thursday, September 24 from 5:30-7:30 pm. This month we will feature all things sewing, featuring sewing demos, notions & supplies. Snacks and refreshments available. Located second floor of White Oaks Mall next to Malibu Jack’s.
Creative Reuse Marketplace Art & Craft Center
05:30 PM - 07:30 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
Creative Reuse Marketplace
creativereusemarketplace@gmail.com
Creative Reuse Marketplace Art & Craft Center
White Oaks Mall - 2nd. LevelSpringfield, Illinois 62711
creativereusemarketplace@gmail.com