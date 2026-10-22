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Click here to register to attend the This I Believe - Meet the Authors event Nov. 4, 6 PM at the Abraham Lincoln Presidential Library. Free and open to the public.
William Wujek at the mic in NPR Illinois Studio F

William Wujek

2026 This I Beleive Essayist