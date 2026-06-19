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WWE SUMMER TOUR - July 30

WWE SUMMER TOUR - July 30

DONT MISS LIVE IN SPRINGFIELD!

CODY RHODES vs GUNTHER

-Street Fight Match for the Undisputed WWE Championship-

The USOS vs BRON BREAKKER

-World Tag Team Championship Match-

CARMELO HAYES vs. RICKY SAINTS vs. TRICK WILLIAMS

-United States Championship Triple Threat Match-

PENTA vs. CHAD GABLE

-Intercontinental Championship Match-

CHARLOTTE FLAIR, ALEXA BLISS &TIFFANY STRATTON

vs. FATAL INFLUENCE

-Six Women Tag Team Match-

DANHAUSEN vs THE MIZ

Plus,

DOMINIK MYSTERIO

ETHAN PAGE

OBA FEMI

RUSEV!

*Card is subject to change*

Tickets start at $50*

Available at TICKETMASTER.COM

Bank of Springfield (BOS) Center
$50 and above
07:30 PM - 10:00 PM on Thu, 30 Jul 2026
Get Tickets
Bank of Springfield (BOS) Center
1 Convention Center Plaza
Springfield, Illinois 62701
12176229547
events@cashfortips.us
cashfortips.us