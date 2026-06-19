WWE SUMMER TOUR - July 30
WWE SUMMER TOUR - July 30
DONT MISS LIVE IN SPRINGFIELD!
CODY RHODES vs GUNTHER
-Street Fight Match for the Undisputed WWE Championship-
The USOS vs BRON BREAKKER
-World Tag Team Championship Match-
CARMELO HAYES vs. RICKY SAINTS vs. TRICK WILLIAMS
-United States Championship Triple Threat Match-
PENTA vs. CHAD GABLE
-Intercontinental Championship Match-
CHARLOTTE FLAIR, ALEXA BLISS &TIFFANY STRATTON
vs. FATAL INFLUENCE
-Six Women Tag Team Match-
DANHAUSEN vs THE MIZ
Plus,
DOMINIK MYSTERIO
ETHAN PAGE
OBA FEMI
RUSEV!
*Card is subject to change*
Tickets start at $50*
Available at TICKETMASTER.COM
Bank of Springfield (BOS) Center
$50 and above
07:30 PM - 10:00 PM on Thu, 30 Jul 2026
Bank of Springfield (BOS) Center
1 Convention Center PlazaSpringfield, Illinois 62701
12176229547
events@cashfortips.us