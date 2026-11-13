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NPR Illinois is conducting a listener survey, and we want to hear from you. It closes November 25. Thank you for helping NPR Illinois better serve our community.
The survey takes just a few minutes to complete: https://go.uis.edu/NPRIL26

NPR Illinois Audience Survey